Paul Clement, técnico do Swansea, confirmou que Renato Sanches é baixa para o encontro desta terça-feira frente ao Manchester United, devido a lesão numa coxa. "Não é o mesmo problema que teve na seleção, mas não poderá jogar na Taça da Liga e, provavelmente, no sábado [Arsenal]", adiantou o treinador. O antigo adjunto de Mourinho no Chelsea espera ‘vingar’ a goleada sofrida em casa (0-4), em agosto, para a Premier League.Já o United procura deixar outra imagem, depois do desaire frente ao Huddersfield para o campeonato. "É altura de aprender com os erros. Não nos podemos esquecer que antes desse jogo [Huddersfield], tivemos uma boa vitória em Lisboa, frente ao Benfica", argumentou o médio Mata.