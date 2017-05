Continuar a ler

A apresentação do FC Bayern Campus, instalações que acolherão as equipas de formação e femininas clube, foi o palco escolhido por Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, presidente e presidente executivo, respetivamente, comentarem o tema."É mais difícil integrar e fazer evoluir um jogador como Renato Sanches no Bayern do que no Borussia Dortmund, porque para o fazer aqui é preciso tirar o lugar a alguém como Arturo Vidal", afirmou Hoeness, recusando a ideia de que Carlo Ancelotti não é um treinador que aposta em jovens.Rummenigge foi mais direto, referindo-se à classificação atual da Bundesliga: "O Borussia Dortmund com o Dembélé ficou a 18 pontos do Bayern com Renato Sanches."No que toca a desempenhos individuais, Dembélé, proveniente do Stade Rennais, participou em 47 jogos do Borussia Dortmund em todas as competições (31 na Bundesliga), somando nove golos e 20 assistências (seis/12 na Bundesliga), depois de protagonizar uma transferência registada por 15 milhões de euros.No Bayern Munique, Renato Sanches fez 25 jogos, 17 dos quais na Bundesliga, nove deles como titular.