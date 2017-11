Continuar a ler

A justificação assenta nos desempenhos de Renato Sanches nos poucos jogos da Premier League em que participou e no resultado prático para o Swansea. Assim, nos cinco encontros, os galeses somaram apenas um ponto.



Da lista de 'flops' do jornal inglês fazem ainda parte Jan Bednarek (Southampton, ex-Lech Poznan), Davy Klaassen (Everton, ex-Ajax), Kelechi Iheanacho (Leicester, ex-Manchester City) e Jairo Riedewald (Crystal Palace, ex-Ajax).

O jornal 'The Guardian' coloca Renato Sanches entre os maus negócios da Premier League em 2017/18, quando estão cumpridas 11 de 38 jornadas. E o Swansea, clube que garantiu o empréstimo do médio-centro junto do Bayern Munique, surge em destaque neste 'Top of the Flops', porque tem outro jogador nesta lista onde ninguém quer estar: Wilfried Bony.O artigo, que sublinha a condição de emprestado do internacional português junto do clube inglês, começa por fazer referência ao facto da revista 'FourFourTwo' ter colocado Renato Sanches como o melhor negócio em todo o Mundo à partida para a temporada, para depois passar a classificação da transferência de surpresa para desapontamento.