Este triunfo permitiu a Slaven Bilic ganhar algum fôlego, já que os londrinos passam agora a ocupar o 15.º lugar, com 7 pontos. O Swansea, apenas com uma vitória na competição, é 18.º, com 5.



Renato Sanches voltou, este sábado, à titularidade no Swansea - cumpriu os 90 minutos - mas a equipa galesa continua infeliz na Premier League. No terreno do West Ham, que contou com José Fonte a titular, a equipa orientada por Paul Clement foi derrotada por 1-0 e caiu para a zona de despromoção.Numa partida dividida, embora o Swansea, na primeira parte, tenha mantido a bola em sua posse durante grande parte do tempo, as oportunidades de golo foram escassas. Porém, quando já se adivinhava uma partida a zeros, Diafra Sakho apareceu na área, aos 90 minutos, e respondeu da melhor forma a um cruzamento de Masuaku, dando a vitória ao West Ham.