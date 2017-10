Continuar a ler

O médio-centro português está recuperado da lesão muscular que o impediu de ser convocado para o embate com o Huddersfield (dia 14) e pode mesmo ser titular este sábado na receção ao Leicester, entrando no lugar do castigado Leroy Fer. "Em relação ao Renato não foi estabelecido qualquer número [de jogos] e tudo se resume ao facto de eu o querer ter no plantel pois pretendo que jogue. O Bayern percebe que ele tem de merecer o lugar no onze", explicou Clement, que integrou a equipa técnica de Carlo Ancelotti no clube bávaro entre junho e dezembro de 2016, antes de assumir o cargo no Swanse, em janeiro de 2017.

A inclusão de Renato Sanches no onze do Swansea será sempre baseada no mérito e não numa possível pressão resultante do acordo estabelecido com o Bayern Munique, clube que emprestou o internacional português de 20 anos aos galeses no final de agosto.A situação foi esclarecida por Paul Clement ao 'Walles Online', por oposição ao que sucede com Tammy Abraham. O Chelsea emprestou o possante avançado mas pode resgatá-lo em janeiro de 2018 caso o treinador do Swansea não o coloque em campo o número de vezes estabelecido no contrato.