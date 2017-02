O Paris SG avançou esta quarta-feira para os oitavos-de-final da Taça de França, graças a uma vitória ampla na visita ao reduto do Rennes, onde venceu por 4-0.Numa partida que teve Afonso Figueiredo (em estreia) e Pedro Mendes no Rennes, os golos foram marcados por Julian Draxler (27' e 68'), Lucas Moura (38') e Hatem Ben Arfa (90'). Pelo meio, Gonçalo Guedes somou mais alguns minutos pelos parisienses, entrando em campo aos 77'.Consulte o direto do jogo

Autor: Fábio Lima