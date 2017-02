Continuar a ler

Luis Enrique termina o contrato com o Barcelona no final desta temporada.



Luis Enrique termina o contrato com o Barcelona no final desta temporada. Depois da derrota com o PSG , para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, surgiram vários rumores a apontar para um apressar das negociações mas fonte do Barça veio garantir ao mesmo jornal que isso não correspondia à verdade.

Quando se esperava que Josep Maria Bartomeu desse algum esclarecimento sobre a renovação de Luis Enrique eis que o presidente do Barcelona nada disse tanto em relação a este caso como ao de Messi."Luis Enrique prepara o jogo de domingo, que é muito importante, com o Atlético de Madrid", referiu o presidente do clube da Catalunha na China, citado pelo 'Sport'.

Autor: Sandra Lucas Simões