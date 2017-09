Chico Gomes tem um novo desafio na carreira. O lateral-direito português, de 29 anos, vai jogar no primeiro escalão do futebol checo, ao serviço do Brno, atual 16º e último classificado do campeonato, assinando por uma temporada com outra de opção.Chico Gomes era um futebolista livre depois de ter findado contrato com o Cova da Piedade e mostrou-se feliz pela segunda etapa no estrangeiro na carreira, depois de ter representado os búlgaros do Chernomoretz em 2013/14."É uma grande oportunidade profissional, na qual irei dar tudo o que estiver ao meu alcance para mais objetivos serem alcançados numa 1ª liga sempre muito competitiva. Quero aproveitar para agradecer a todos que contribuiram para que esta realidade se tornasse possivel", comentou numa publicação na página oficial de Facebook.

Autor: Flávio Miguel Silva