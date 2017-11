Aos 35 anos, o dinamarquês Tommy Bechmann decidiu no início de 2017 colocar um ponto final na carreira e retirar-se, isto depois de uma carreira profissional com mais de quinze temporadas, nas quais atuou no seu país natal e também na Bundesliga, ao serviço do Bochum e Friburgo.Ao longo de todos esses anos terá naturalmente ganho algum dinheiro para se sustentar, mas como o mais comum dos seres humanos também foi tentando ganhar uns 'trocados' extra nos jogos de sorte e azar. Ora, nem um ano depois de ter decidido pendurar as chuteiras... Bechmann ganhou a lotaria na Dinamarca. Ao todo, o antigo avançado garantiu cinco milhões de coroas, qualquer coisa como 672 mil euros.E, a princípio, nem parecia acreditar, especialmente porque até então o máximo que havia ganho foram... 6 euros! "Vi o email do rementente e reparei que era o mesmo que me tinha notificado quando ganhei 50 coroas há uns tens. Liguei-lhes e confirmaram-me as notícias. Agora, o mais certo é as férias de inverno serem um pouco mais luxuosas", admitiu o ex-jogador, ao jornal 'Ekstrabladet'.

Autor: Fábio Lima