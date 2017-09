Continuar a ler

Rummenigge e Hasan Salihamidzic, o diretor desportivo, recusaram comentar a possibilidade logo após a derrota da equipa por 3-0, mas no jantar que se seguiu ao jogo frente ao PSG, o presidente-executivo fez um discurso no qual prometeu consequência.



O 'Bild' avança ainda que Willy Sagnol, adjunto de Ancelotti, deverá assumir o cargo de forma interina caso o Bayern Munqieu opte por demitir o veterano treinador italiano. Recorde-se que a prestação do clube na Bundesliga também está longe do que seria de esperar, com um empate e uma derrota já registados em seis jornadas.



A adminstração do Bayern Munique, liderada pelo presidente-executivo Karl-Heinz Rummenigge, agendou uma reunião para a tarde desta quinta-feira na qual está em cima da mesa a possibilidade de Carlo Ancelotti ser demitido do cargo de treinador, acaba de noticiar o 'Bild'.A comitiva do Bayern Munique que se deslocou a França para o jogo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain (PSG) só regressa à Alemanha no início da tarde desta quinta-feira, após o que os principais dirgentes analisarão a situação no decorrer do que o jornal classifica de "reunião de crise", segundo o que apurou junto de fontes do clube alemão.