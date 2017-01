Continuar a ler

Ainda a propósito de Messi, o antigo jogador disse que o argentino e Cristiano Ronaldo "não se podem comparar". "Messi joga bem em todos os lados, inclusivamente assim seria se tivesse de jogar a central", sustentou.







O ex-jogador e ex-treinador do Barcelona, Carles Rexach, considerou esta terça-feira que devem ser feitos todos os esforços para garantir a continuidade de Luis Enrique, que ainda não renovou o contrato. "Nós, que somos amigos dele, temos de convencê-lo a ficar. Sou otimista", disse à Cadena Cope.Rexach mostrou-se, por outro lado, convicto que também haverá um entendimento entre Messi e o Barcelona. "Com o Messi estou absolutamente tranquilo porque ele é muito inteligente". Ele é do Barça e o seu destino está ligado para sempre a este clube", argumentou.