E prosseguiu: "Alguns jogadores do Bayern vivem do passado. Fomos outrora campeões mundiais, fomos outrora vencedores da Liga dos Campeões. Mas esta não é a situação atual. Ficaria muito surpreendido se Ancelotti não o reconhecesse e tivesse tentado de agir conformemente".

Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. O ditado poderá aplicar-se aos dias que correm no Bayern Munique que, depois da saída de Carlo Ancelotti, não tem tido sossego no que às polémicas diz respeito. Desta feita, o 'alvo' foi Franck Ribéry que, segundo Markus Babbel, é um dos responsáveis pelo que sucede nos bávaros."Chateia-me um pouco que toda a responsabilidade tenha passado para Carlo Ancelotti. Ribéry deu um grande contributo para o clube e tem sido um jogador fantástico, mas o que ele fazia já não faz mais. Nos últimos dois anos, Ribéry não marcou na Liga dos Campeões, mas ainda se acha do mesmo nível de Cristiano Ronaldo ou Messi", afirmou o antigo defesa do Bayern e agora treinador do Lucerna à Sky90.