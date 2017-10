Lesão de Ribéry deixa Bayern Munique apreensivo

Ribéry ficará afastado dos relvados entre 8 a 10 semanas, devido à lesão no joelho esquerdo sofrida domingo no jogo frente ao Hertha Berlim ( jogo terminou empatado 2-2 ), em jogo da 7.ª jornada da Bundesliga.As primeiras informações dão conta que o médio francês rompeu o ligamento lateral externo do joelho esquerdo, no entanto não deverá ser operado, seguindo um tratamento de recuperação inovador.