A história, refira-se, foi já confirmada pelo próprio clube, ao jornal Sud Ouest. "O Franck Ribéry pagou o salário do seu irmão, que estava entre os 33 e 35 mil euros. Um dos membros da nossa direção reuniu-se com ele e ficou tudo acordado. No final fez uma doação, por transferência bancará, de 40 mil euros, referente a um salário mensal de 2,5 mil euros", referiu Jean-Pierre Mainard.Contudo, apesar da intervenção em todo este processo do jogador do Bayern Munique, que é quatro anos mais velho do que François, a passagem deste pelo Aviron Bayonnais acabou por não ter grande sucesso, já que fez apenas três encontros e acabou por se retirar no ano seguinte, devido a lesão, aos 24.