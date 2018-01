Continuar a ler

E prosseguiu, sublinhando não poder ter contado com o apoio de França. "Não tinha o meu país comigo. Vi com os meus próprios olhos os franceses a dizerem que deveria ser Cristiano Ronaldo a vencer. Quereriam os portugueses que vencesse Ribéry ou Messi? Claro que não".





E prosseguiu, sublinhando não poder ter contado com o apoio de França. "Não tinha o meu país comigo. Vi com os meus próprios olhos os franceses a dizerem que deveria ser Cristiano Ronaldo a vencer. Quereriam os portugueses que vencesse Ribéry ou Messi? Claro que não".

2013 foi memorável para Franck Ribéry por muitas razões... menos por uma. Nesse ano, o camisola 7 do Bayern Munique ganhou o prémio de jogador francês do ano, fez parte da equipa do ano para a UEFA e foi igualmente eleito como melhor jogador do Mundial de Clubes. Só faltou a cereja no topo do bolo que seria a Bola de Ouro que foi parar às mãos de... Cristiano Ronaldo."Foi como se tivesse sido roubado. Foi incompreensível, ganhei todos os troféus, não podia fazer mais. Para mim foi como um assalto, uma injustiça", disse à France Football.

Autor: Lusa