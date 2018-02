Continuar a ler

Planos ambiciosos



Esta é a terceira temporada de Ricardo Alves ao serviço da equipa eslovena, mas o internacional sub-20 português faz um balanço positivo da presente época e assume que tem como um dos grandes objetivos na carreira poder ainda atuar no principal campeonato do futebol português.



"Esta tem sido uma boa época. O treinador tem apostado em mim e sinto que tenho acrescentado alguma coisa mas estou em final de contrato e assumo que gostava de jogar na liga portuguesa", sublinhou, explicando posteriormente a decisão de rumar à Eslovénia: "Por vezes, para atingirmos os nossos planos, temos de seguir um caminho diferente. Foi a opção que tomei, aquela que achava melhor na altura e não estou arrependido. Acredito que ainda virei a ter a minha oportunidade em Portugal. Neste momento, estou em final de contrato e pode ser que se concretize."

Ricardo Alves foi o autor do golo que garantiu a vitória (2-1) dos eslovenos do Olimpija Ljubjiana, já no período de descontos, na marcação de um livre direto que permitiu a aproximação ao líder Maribor, que tem, agora, apenas mais um ponto. O médio formado no FC Porto assinala a importância do pontapé certeiro, uma arte que tem apurado, e revela como viveu o momento."Tenho treinado muito para isto e, felizmente, no último jogo marquei, num momento importante do encontro. Foi mesmo nos últimos instantes e permitiu a conquista de mais três importantes pontos. Claro que eu fui muito felicitado por todos, mas mais importante é ter ajudado a equipa", analisou o jogador, de 24 anos, antes de explicar as metas a que o emblema esloveno se propôs esta época: "Estamos nas meias-finais da Taça e a um ponto do Maribor na liga eslovena. O objetivo é conquistar a inédita dobradinha para o Olimpija Ljubjana."

Autor: Valter Marques