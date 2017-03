Continuar a ler

A equipa orientada por Lucien Favre atravessa a segunda melhor fase da época, tendo registado quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos - em outubro de 2016 havia conseguido uma série de cinco triunfos.



Para esta sexta-feira está agendado outro encontro antecipado da 29.ª jornada, com o Marselha - o central português Rolando está convocado - a receber o Angers.

Após quase dois meses de fora devido a lesão num joelho, Ricardo Pereira está de volta às opções no Nice . O lateral português integra a convocatória anunciada esta quinta-feira por Lucien Favre e poderá defrontar amanhã o Metz, na partida que abre a 29.ª jornada da Ligue 1.Ricardo não joga desde 15 de janeiro, num empate (0-0) com o Metz, e junta-se a Mounir Obbadi, Tassos Donis e Malang Sarr na lista de regressos do Nice, que tentará vencer o Caen para igualar, ainda que à condição, os 65 pontos do líder Monaco. De fora ficam Alassane Plea (lesionado), Younes Belhanda (suspenso) e Maxime Le Marchand (por razões familiares).