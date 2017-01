Continuar a ler

O Nice, que perdeu a liderança da Ligue 1 para o Monaco na última ronda, defronta no Bastia no sábado. Nesta temporada, o jogador emprestado pelo FC Porto pelo segundo ano consecutivo contabiliza 22 jogos em todas as provas, tendo feito um golo no campeonato francês.

Más notícias para Ricardo Pereira. O lateral do Nice contraiu uma entorse no joelho esquerdo no último jogo frente ao Metz (0-0) e vai estar fora dos relvados durante seis semanas, segundo informa esta terça-feira o 'L'Équipe'.O internacional português, de 23 anos, junta-se assim aos indisponíveis Belhanda e Cardinale (lesionados) e a Seri (na CAN).

Autor: Diogo Jesus