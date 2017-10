Continuar a ler

Não teve melhor sorte no clube de Bergamo e desceu mais um degrau rumo ao Latina Calcio que pouco tempo depois o negociou para o Estrela Vermelha, onde está agora a título definitivo - e a custo zero - desde o verão.



A mudança para o clube sérvio fez bem ao possante avançado de 24 anos, que soma 27 golos em 37 jogos, destacando-se a produção na Liga Europa, despertando o interesse de alguns clubes europeus, onde se destaca o Chelsea.



O Chelsea vai observar Richmond Boakye no Estrela Vermelha-Arsenal da próxima semana (quinta-feira, em Belgrado), referente à 3.ª jornada do Grupo H da Liga Europa, adiantam esta sexta-feira os jornais britânicos 'Daily Mail' e Daily Mirror'.O avançado internacional ganês é bem conhecido do treinador Antonio Conte, que sancionou a sua contratação no verão de 2012 quando estava na Juventus. Proveniente do Génova e na altura com apenas 19 anos, Boakye acabou por não se conseguir impor no clube de Turim acumulando empréstimos até que foi transferido para a Atalanta a título definitvo.