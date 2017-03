Continuar a ler

A juíza encarregue do caso assenta a justificação do veredito na diferença de condições apresentadas antes e após a realização do grande evento. "Os estádios foram cedidos ao grupo organizador dos Jogos durante nove meses para a realização do evento que, terminado o período de utilização, deveria devolvê-los nas mesmas condições recebidas", justificou a juíza Maria Paula Gouvea Galhardo.



O 'mítico' estádio que tem capacidade para 78 mil espectadores já está em condições de ser utilizado e irá receber a partida entre Flamengo e San Lorenzo, esta quarta-feira, a contar para a Taça Libertadores. Já foram divulgadas várias fotos que provam a melhoria do relvado, através do media brasileiros.

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio'2016 terá de pagar as reparações necessárias no Maracanã, bem como como no ginásio 'Maracanãzinho' que faz parte do complexo, informou esta terça-feira a Justiça do Rio de Janeiro. Em causa está a utilização do estádio e o posterior abandono do mesmo após os Jogos Olímpicos.O veredito afirma que as obras deverão ser realizadas no prazo de um mês, sendo imposta uma multa diária no valor de 100 mil reais (aproximadamente 30 mil euros). O estado do Maracanã já havia despertado atenções desde o início do ano, já que foi alvo de vários roubos e apresentava um relvado seco, devido à falta de manutenção.