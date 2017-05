Já retirado dos relvados, Juan Román Riquelme deixou esta terça-feira críticas à atual geração de jogadores, que no seu entender se preocupa mais com as redes sociais do que com o futebol em si."Agora escrevem 'acabei de me levantar da sesta e estou a comer algo'. Colocam fotos a passear o cão, quando vão dormir a sesta, quando se levantam, quando vão ao cabeleireiro. Que é isto? Não colocam nada de futebol! Nem um deles vê um jogo da Champions...", atirou, entre sorrisos, o argentino, em declarações à FOX Sports."Por isso não suportei a parte final da minha carreira, pois surpreenderam-me muitas coisas. É tudo novo. Menos mal que vivi a fase anterior. Eu via os jogos da Segunda, porque queria conhecer os jogadores. Acreditava que ao ver jogos poderia aprender todos os dias", finalizou.

Autor: Fábio Lima