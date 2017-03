Juan Riquelme teve esta segunda-feira uma declaração curiosa ao argentino Canal 13. O antigo futebolista analisou o lance em que Sergio Ramos deu a vitória ao Real Madrid diante do Betis e concluiu: do outro lado do Atlântico, o central dos merengues não teria sucesso."Aqui na América do Sul fazem a marcação de maneira diferente. Não deixariam Sergio Ramos arrancar, não faria nem um golo", frisou Riquelme.O antigo jogador, atualmente com 38 anos, abordou ainda a preponderância de Lionel Messi na seleção argentina e comparou-a à de Ronaldo no Bernabéu: "A Argentina sem Messi é uma equipa normal. Mas isto é lógico, é o melhor jogador do Mundo. O mesmo aconteceria ao Real Madrid se lhe tirassem Cristiano Ronaldo".

Autor: Luís Miroto Simões