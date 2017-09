Continuar a ler

Scocco marcou os três primeiros tentos, aos nove, 14 e 19 minutos, e faturou mais dois na segunda parte, aos 46 e 58, para ser substituído, como herói, aos 71, já com o resultado a indicar um 8-0 que não sofreria alterações.No Monumental de Buenos Aires, o ex-benfiquista Enzo Pérez, aos 36' e 67 minutos , e Ignacio Fernández, aos 53', completaram a goleada para os comandados de Marcelo Gallardo.O River Plate, em busca de um quarto título sul-americano, depois dos conseguidos em 1986, 1996 e 2005, vai encontrar nas meias-finais os compatriotas do Lanús, que eliminaram os também argentinos do San Lorenzo, no desempate por penáltis.O Lanús, que tinha perdido fora por 2-0, impôs-se em casa pelo mesmo resultado, com tentos de José Sand, aos 11 minutos, e Nicolás Pasquini, aos 16, forçando um desempate por grandes penalidades, em que se impôs por 4-3.A outra meia-final, já conhecida desde quarta-feira, vai ser disputada entre os brasileiros do Gremio (1-0 na receção ao Botafogo, após 0-0 fora) e os equatorianos do Barcelona (1-0 no reduto do Santos, depois de uma igualdade 1-1 em casa).