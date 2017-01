Riyad Mahrez foi eleito esta quinta-feira melhor futebolista africano do ano de 2016, com um total de 361 votos, impondo-se ao vencedor de 2015, Pierre-Emerick Aubameyang, que terminou na 2.ª posição, com 313. O último lugar do pódio foi ocupado por Sadio Mane, dom apenas 186 votos.O avançado argelino, que, na época passada, contribuiu com 17 golos para o inesperado título de campeão inglês alcançado pelo Leicester, foi 'coroado' como o melhor de África numa cerimónia que decorreu na Nigéria.Foram igualmente atribuídos esta quinta-feira os prémios destinados ao melhor jogador africano jovem (Alex Iwobi, Arsenal/Nigéria), ao talento mais promissor (Kelechi Iheanacho, Manchester City/Nigéria), ao melhor treinador do continente (Pitso Mosimane, Sundowns/África do Sul), à melhor futebolista feminina de África (Asisat Oshoala, Arsenal/Nigéria) ou a melhor seleção africana de 2016 (Uganda).

Autor: João Lopes