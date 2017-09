Robben seguiu viagem com a equipa bávara rumo a Paris mas poderá ficar de fora depois de ter saído do jogo com o Wolfsburgo com queixas no tornozelo esquerdo.

O holandês Arjen Robben está em dúvida para o encontro que o Bayern Munique disputa amanhã no Parque dos Príncipes, frente ao Paris Saint-Germain, mas o experiente jogador dos campeões alemães deixou esta terça-feira um aviso aos rivais, que investiram mais de 400 milhões de euros para contratar Neymar e Mbappé no último verão."O dinheiro não marca golos, é a qualidade em campo que conta. O importante é o desempenho da equipa, para que não se concentre tudo num jogador em particular", referiu o extremo de 33 anos na véspera do duelo com o PSG, a contar para a 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.