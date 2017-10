Causou sensação na segunda-feira uma declaração atribuída a Arjen Robben , na qual o jogador holandês do Bayern Munique terá dito que o seu filho tinha um melhor treinador do que Carlo Ancelotti. Ora, sabe-se agora que essas declarações... não são verdadadeiras. Pelo menos é isso que garantiu esta terça-feira o extremo, de 33 anos."De repente surgem coisas na imprensa das quais quero distanciar-me. Estas supostas declarações são uma treta! Odeio quando coisas como estas sucedem. Sou a última pessoa a atacar um treinador, colega ou quem quer que seja. Tens de ser homem quando alguém sai", referiu o holandês, NU Sport, já concentrado na seleção do seu país.Carlo Ancelotti, recorde-se, deixou o comando técnico do Bayern na semana passada, em face do desaire sofrido em casa do Paris SG, por 3-0, assim como pelos resultados menos bem conseguidos na Bundesliga.

Autor: Fábio Lima