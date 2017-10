Continuar a ler

Ancelotti foi demitido a 28 de Setembro, após um mau arranque na Bundesliga, com uma derrota e dois empates, nas primeiras sete jornadas. A gota de água surgiu depois da derrota pesada com o PSG. Recorde-se que, após a demissão do treinador italiano, surgiram várias notícias de que este teria dentro do balneário, pelo menos, cinco jogadores contra ele. Robben, como se percebe, era um deles.

Após o despedimento de Carlo Ancelotti, depois da derrota frente ao PSG para a Liga dos Campeões por 3-0, muitas foram as críticas que surgiram contra o treinador.Segundo a publicação alemã 'Kicker', Arjen Robben, internacional holandês e veterano jogador do Bayern Munique, criticou duramente os métodos de treino do agora ex-técnico dos bavaros. "O meu filho tem um treinador melhor na academia de formação", disse.