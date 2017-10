Robben diz adeus à seleção: vamos ter saudades "daquela" finta

No dia em que viu a sua Holanda falhar o apuramento para o Mundial'2018, pese embora os dois golos que marcou ante a Suécia , Arjen Robben colocou um ponto final na sua carreira internacional. O anúncio foi feito logo depois do encontro, naquela que era a 96.ª partida do extremo, de 33 anos, pela sua seleção. Retirou-se com um total de 37 golos marcados.Para a história do jogador do Bayern Munique ficam as presenças em seis fases finais de torneios de seleções consecutivas, desde o Euro'2004 ao Mundial'2014, período no qual o melhor que conseguiu foi o estatuto de finalista no Mundial de 2010 e o terceiro lugar no Mundial de 2014.

Autor: Fábio Lima