Continuar a ler

Há três anos, Prosinecki, de 48 anos, substitui no cargo o alemão Berti Vogts.



No comando técnico da seleção azeri, Robert Prosinecki, que enquanto futebolistas alinhou em clubes como o Real Madrid e o Barcelona, conseguiu um recorde de 10 pontos no apuramento para o Mundial2018, apesar de não ter conseguido a qualificação. Há três anos, Prosinecki, de 48 anos, substitui no cargo o alemão Berti Vogts.No comando técnico da seleção azeri, Robert Prosinecki, que enquanto futebolistas alinhou em clubes como o Real Madrid e o Barcelona, conseguiu um recorde de 10 pontos no apuramento para o Mundial2018, apesar de não ter conseguido a qualificação.

O croata Robert Prosinecki deixou o cargo de selecionador do Azerbaijão, anunciou esta sexta-feira a federação de futebol do país, que decidiu não renovar o contrato com o antigo futebolista.Em comunicado, a federação explica que a decisão de não renovar o vínculo, que vigorava desde 2014, foi tomada por mútuo acordo.

Autor: Lusa