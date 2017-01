Continuar a ler

O brasileiro não quis comprar os craques atuais com outros de épocas passadas, como Maradora ou Pelé.



"Imaginem, uma constelação de estrelas, de todas as épocas, são eles que fazem a grandeza do futebol. Na minha posição? O Branco, foi o melhor lateral, um remate mais forte que o meu", disse, sorridente.



Roberto Carlos, o antigo lateral direito do Real Madrid, foi uma das antigas estrelas que esteve à conversa com os jornalistas antes da gala da FIFA. O brasileiro não poupou elogios a Cristiano Ronaldo e disse compreender quem prefere Messi."O Cris é uma pessoa fantástica, que só pensa em trabalhar e dar o melhor para a sua equipa. Messi? Claro que é enorme, são os dois enormes, mas estes prémios são assim mesmo: há quem goste mais de um jogador do que do outro. O Cristiano já conseguiu o queria e vai dar seguimento à sua vida da forma que quiser, pois já tem quatro bolas de ouro, não é? Entendo que muita gente diga que Messi é melhor, mas os números do Cristiano estão aí e são incríveis! O que ele fez em 2016 foi o melhor e não estou aqui para entrar em polémicas," sublinhou Roberto Carlos.