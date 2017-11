Robinho foi condenado esta sexta-feira a nove anos de prisão pelo Tribunal de Milão, por violência sexual, de acordo com a imprensa italiana. No entanto, segundo a Reuters, o brasileiro terá direito a recorrer por duas vezes da sentença e a pena será apenas colocada em prática assim que houver um veredicto definitivo.O jogador do At. Mineiro foi acusado de abusar sexualmente uma mulher albanesa, de 22 anos, em conjunto com outras cinco pessoas, num clube noturno, em janeiro de 2013, quando atuava pelo AC Milan. O avançado, que na Europa representou ainda o Manchester City e o Real Madrid, já tinha sido alvo de uma acusação do género, em 2009. Na altura, o atleta, de 33 anos, chegou a ser detido mas acabou por ser libertado após pagar uma fiança.