Mas se a sentença do tribunal de primeira instância for confirmada, Robinho teria de cumprir os 9 anos de prisão em Itália, país onde aconteceu a alegada violação. Todavia, neste caso o jogador pode escapar incólume, bastando-lhe para tal não por os pés em Itália. É que a lei brasileira não permite a extradição de cidadãos brasileiros.O advogado Dorival Guimarães explicou ao Globoesportes como tudo se processa: "O que pode vir a acontecer, havendo uma condenação final, é um pedido formulado de prisão feito pela Itália a um outro país no qual o Robinho se encontre, mas não o Brasil. A constituição brasileira não permite a extradição de um brasileiro nato. Ele não poderia deixar o país, mas somente depois de uma decisão transitada em julgado (sem possibilidade de mais recursos). É necessário um pedido da Itália ou de uma ordem de prisão emanada de um juiz italiano que formalize também um pedido de extradição. Mas não para o Brasil. Mesmo que Itália e Brasil tenham tratado de extradição e cooperem nesse sentido, a constituição brasileira proíbe extradição de um brasileiro nato. Na prática, hoje, o Robinho segue a sua vida normal. Isto não traz nenhuma restrição à sua liberdade."