O antigo médio Fábio Rochemback, que ao longo da sua carreira atuou em clubes como Sporting e Barcelona, foi esta segunda-feira detido pela polícia de Porto Alegre, devido ao seu envolvimento em lutas de galos. Apesar de inicialmente detido, o ex-jogador, de 35 anos, foi depois libertado pelas autoridades, ainda que tenha posteriomente de se apresentar em tribunal.Segundo o Ministério Público, o antigo jogador foi alvo de um processo por crime ambiental, no decurso de uma operação que levou ainda à apreensão de 89 galos, dinheiro (100 mil reais - 26,9 mil euros), drogas e espingardas. De resto, no local estavam 147 pessoas, tendo 57 delas sido autuadas pelo mesmo crime de que foi alvo o antigo jogador do Sporting.

Autor: Fábio Lima