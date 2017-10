"Fui levado à pressa para um hospital no Dubai e lá fui muito bem tratado. Basicamente o meu corpo estava a ter uma reação, com tudo à volta do meu peito, dentro e fora, a contrair, a apertar. Estava a reagir ao facto da pressão [do trabalho] não existir, pelo que tudo aquilo me fez sentar e pensar em como gerir e regular essa pressão."





Rodgers, recorde-se, recebeu uma indemnização de quase 20 milhões de euros do Liverpool e só voltou a trabalhar em maio de 2016, assumindo o comando técnico do Celtic.

O dia 4 de outubro de 2015 ficará para sempre na memória de Brendan Rodgers. Uma hora após o Liverpool ter empatado com o Everton, o treinador foi despedido pelos dirigentes dos reds, entrando num período complicado no decorrer do qual apanhou um valente susto."Tive um incidente quando deixei o Liverpool. Poucas semanas depois [de ser despedido] viajei para o Dubai e uma noite senti um medo enorme pois pensei que estava a sofrer um ataque cardíaco. Suponho que a situação da minha mãe talvez tenha exercido influência pois ela morreu subitamente, de um ataque cardíaco", contou o técnico norte-irlandês em entrevista à BBC, revelando depois o diagnóstico que ouviu dos médicos: