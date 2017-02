Continuar a ler

Questionado sobre os momentos de tensão junto aos bancos que protagonizou em 2014/15 com Simeone, também nos 'oitavos' da Champions, Schmidt não quis alongar-se: "Não me interessa falar do que aconteceu há dois anos nos bancos. Somos treinadores e apoiamos as equipas. São coisas do futebol. O Atlético impôs-se e agora não procuramos vingança por o que aconteceu. Tenho respeito para com Simeone, mas este é apenas mais um jogo".



Roger Schmidt, treinador do Bayer Leverkusen , admitiu que o Atlético Madrid tem mais experiência do que a sua equipa, na antevisão do encontro entre ambos na terça-feira. Em todo o caso, o técnico dos alemães mostrou-se confiante."Se for pela experiência estou certo de que não vamos ganhar. Podemos vencer sim, se jogarmos com paixão e coração, que é o que nos caracteriza. A experiência não é tudo. O Atlético ganhou batalhas importantes, mas nós também temos pontos fortes. Esperamos um jogo difícil, mas vejo sorrisos e vontade na minha equipa, e isto deve-se às últimas vitórias e ao rendimento que temos tido na Liga dos Campeões. Queremos jogar com paixão e oferecer aos adeptos um bom futebol", referiu em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões