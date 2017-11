Elogios, elogios e mais elogios é só o que Marcos Rojo consegue 'atirar' quando fala de Zlatan Ibrahimovic. O argentino falou ao 'Clarín' da recuperação do companheiro de equipa no Manchester United e sublinhou a importância do sueco nos red devils."É uma pessoa incrível. Para quem não o conhece parece um fanfarrão, mas é um fenómeno. É uma besta que vai para a frente e quer ganhar tudo. Disse-lhe que agora que estavam no Mundial [seleção da Suécia] ele ia ter vontade de ir [à Rússia]. Disse-me que não, mas não sei. Para mim tem que ir", afirmou o antigo jogador do Sporting.A relação dos dois é de tal modo forte que até Mourinho tem de 'intervir'. "Está sempre a dizer-nos para jogarmos tranquilos durante os treinos, porque eu e o Ibra matamo-nos ao pontapé [risos]. É uma pessoa muito alegre. A mim, ajudou-me muito, a tirar o melhor de mim", concluiu.