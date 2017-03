Continuar a ler

Payet (19'), Thauvin (53') e Sanson (56') apontaram os restantes golos dos forasteiros, enquanto o camaronês Moukandjo reduziu a diferença (73').



O defesa português Rolando marcou este domingo o primeiro golo do Marselha no triunfo por 4-1 no terreno do lanterna-vermelha Lorient , em encontro da 28.ª jornada da Ligue 1.O central de 31 anos, que já vestiu a camisola da seleção portuguesa em 19 jogos, abriu a contagem logo aos seis minutos e somou o seu quarto tento na edição 2016/17 da liga gaulesa.

Autor: Lusa