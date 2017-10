Continuar a ler

Este triunfo solidifica o quinto lugar da Roma que, com dez partidas realizadas, soma 24 pontos, menos quatro do que o líder Nápoles, que recebe o Sassuolo este domingo.Consulte o direto do jogo e os resultados e a classificação da prova.

A Roma somou a terceira vitória consecutiva na Serie A este sábado, na receção ao Bolonha, em jogo da 11.ª jornada. Tal como nas duas partidas anteriores, frente a Crotone e Torino, a turma orientada por Eusebio Di Francesco só precisou de um golo para triunfar.O único tento do encontro foi marcado aos 33 minutos, por El Shaarawy que, na sequência de um canto batido do lado direito do ataque, apareceu na área sem marcação e, com o pé esquerdo, bateu o guardião visitante, Angelo da Costa.