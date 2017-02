A Roma apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça de Itália ao vencer em casa o Cesena, da segunda divisão, por 2-1, sendo que o triunfo só foi conseguido na compensação.Os romanos, que alinharam com Mário Rui no onze inicial, chegaram à vantagem aos 68 minutos por intermédio de Dzeko. Porém, apenas cinco minutos depois Garritano empatou para o Cesena. Foi necessário esperar até aos 90'+7 por novo golo, que pertenceu a Totti, na marcação de um penálti.A Roma vai agora encontrar a rival Lazio nas meias-finais, cuja primeira mão está agendada para o dia 28 de fevereiro. Juventus e Nápoles decidem o outro finalista.

Autor: Luís Miroto Simões