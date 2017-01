Continuar a ler

Apesar da vantagem, o Cagliari não deixou a Roma tranquila e por várias vezes ameaçou chegar ao empate, principalmente por Borriello e Diego Farías. O guardião brasileiro Rafael brilhou na partida ao impedir por várias vezes a chegada do segundo golo, a remates de Perotti e Nainggolan. Aos 84 minutos, foi a barra a negar o bis a Dzeko. Em cima do final do encontro, João Pedro Galvão foi expulso por uma entrada dura sobre Strootman, deixando os visitantes reduzidos a 10 unidades.



A Roma venceu este domingo o duelo com o Cagliari por 1-0, em encontro da 21.ª jornada da liga italiana, e manteve-se a um ponto do primeiro lugar, ocupado pela pentacampeã em título Juventus, que tem um jogo a menos. A equipa da capital italiana soma 47 pontos, contra 48 da líder Juve, vencedor em casa perante a Lazio por 2-0, e 44 do Nápoles, terceiro colocado, que no sábado ganhou por 2-1 no reduto do AC Milan. O Cagliari é 11.º, com 26.Com Mário Rui no banco, os romanos tiveram de se aplicar para bater os visitantes, ainda que uma boa exibição do guardião dos visitantes, Rafael, e a trave tenham negado, na segunda parte, o segundo golo aos homens da casa. O único golo da partida foi marcado aos 55 minutos, com o bósnio Dzeko a responder da melhor forma a um cruzamento do defesa alemão Rudiger.

Autor: Lusa