A Roma mantém-se na perseguição à Juventus, líder da Serie A italiana, ao vencer este domingo, por 2-0, no terreno do Crotone, penúltimo da tabela, em jogo da 24.ª jornada da prova.Os golos da formação romana, que segue, provisoriamente, a 4 pontos da 'vecchia signora', que defronta ainda este domingo o Cagliari, foram apontados por Nainggolan, aos 40 minutos, e por Dzeko, que aos 70 minutos se 'redimiu' da grande penalidade falhada, aos 17.A jornada ficará completa na segunda-feira, com a visita do AC Milan à Lazio.

Autor: Lusa