Após o quinto triunfo consecutivo na prova, a Roma segue no terceiro posto, com os mesmos 30 pontos do Inter Milão, que recebe no domingo a Atalanta, enquanto a Lazio, que somava seis vitórias consecutivas, caiu para o quinto lugar, com 28.O Nápoles, que lidera com 32 pontos, mais um do que a Juventus, adversária do Sporting na Liga dos Campeões e que visita no domingo a Sampdoria, recebe hoje o AC Milan, sétimo colocado, com 19.