Continuar a ler

Com um jogo em atraso, a Roma soma 12 pontos, tantos quantos o Milan, que visita a Sampdoria no domingo.Hoje, jogam ainda Nápoles e Juventus, que partilham o comando do campeonato, com 15 pontos. Os napolitanos visitam a SPAL e a Juve tem dérbi em casa com o Torino, sexto classificado, com 11 pontos.