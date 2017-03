Campeão romeno em 2015/16, o Astra Giurgiu fechou esta segunda-feira a fase regular do campeonato deste ano com mais uma vitória, a 8.ª seguida na prova. Ao bater o Botosani (3-0), a equipa de Filipe Teixeira - Geraldo e Ricardo Alves não foram opções - terminou no 3.º lugar, a sete pontos do líder Viitorul.Budescu (55'), Belu (76') e Bus (85') fizeram os golos do conjunto orientado por Marius Sumudica (antigo jogador do Marítimo), que ocupava apenas a 10.ª posição à 18.ª jornada, a nove pontos do 6.º posto, o último que dava acesso à fase de apuramento do campeão, para a qual se apuraram os seis primeiros. Desde então, ganhou os 8 jogos no campeonato e mantém-se na corrida à renovação do título.Viitorul, Steaua, Astra, Cluj, U. Craiova e Dínamo Bucareste são os clubes que vão discutir a conquista do troféu numa segunda fase em que voltam a jogar todos contra todos (10 jornadas), com os pontos a serem reduzidos a metade.