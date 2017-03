A 2.ª jornada da fase de apuramento do campeão da liga romena arrancou esta sexta-feira com um confronto entre portugueses e o triunfo (3-2) do Cluj na receção ao Astra, que defende o título.Com Camora, Tiago Lopes e Filipe Nascimento no onze, os anfitrões estiveram a perder (Ionita abriu o marcador logo aos 3'), mas deu a volta com golos de Paun (15'), Deac (45'+1) e Omrani (72'). Deac ainda falhou um penálti aos 76', enquanto o ex-portista Sapunaru fixou o resultado final aos 90', numa partida em que Filipe Teixeira também foi titular no Astra.Com a vitória, o Cluj passa a somar 25 pontos, menos dois do que o duo da frente, Steaua e Viitorul, que têm um jogo a menos. Já o Astra (5.º) tem 23 pontos.