O romeno Cosmin Lambru está a dar que falar em todo o mundo devido ao seu enorme exemplo de superação, pois estreou-se como profissional apesar de ser amputado da mão esquerda.

O avançado de 18 anos Petrolul Ploiesti, cube da 3.ª liga da Roménia, estreou-se na terça-feira, num jogo de taça diante do Mioveni, entrando aos 81 minutos. Esteve perto de ser o herói no prolongamento, mas a sua equipa acabou derrotada no desempate por penáltis, depois de um 1-1 ao fim de 120 minutos.

