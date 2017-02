Continuar a ler

O clube, historicamente ligado ao exército, foi fundado em 1947 e sagrou-se por 26 vezes campeão nacional - é o recordista, na Roménia. Becali realça que o FCSB é "o continuador do Steaua" e que "quem quiser até o pode chamar de Steaua, apesar da licença estar no nome de FCSB"."Sete mil milhões de juizes, o papa em Roma, as forças da NATO podem opor-se, mas não podem alterar a situação de fundo", reforçou Becali, que, já em 2015, tinha perdido o direito a utilizar o tradicional estádio, o Ghencea.Em 2016, o ministério da Defesa anunciou um projeto de raiz para uma nova equipa de futebol, a começar da quarta divisão, com o nome Steaua. Foi também dito que o treinador escolhido é Marius Lacatus, antigo jogador e treinador histórico do clube.