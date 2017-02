Continuar a ler

Ainda assim, Koeman garantiu que, para já, não há qualquer movimentação com vista a fazer regressar Rooney a Goodison Park. "Isso terá tudo a ver com o que o jogador quer e aquilo que o Manchester United precisa de fazer. Não estamos envolvidos nesse projeto. Mas qualquer jogador que sintamos que possa tornar a equipa mais forte é bem-vindo ao Everton", frisou o antigo treinador do Benfica.



Refira-se que Wayne Rooney nasceu nos arredores de Liverpool e estreou-se na equipa principal do Everton com apenas 16 anos, a 17 de agosto de 2002, num empate (2-2) com o Tottenham. Depois, trocou os toffees pelo Manchester United no verão de 2004, numa transferência que custou 25 milhões de libras (29 milhões de euros) aos red devils, onde já se tornou, esta época, no melhor marcador da história do clube.

Com o futuro de Wayne Rooney no Manchester United seriamente em causa, face às poucas oportunidades que o experiente internacional inglês tem tido com José Mourinho, o regresso ao Everton, clube onde começou a carreira, pode ser uma solução. E Ronald Koeman, treinador dos toffees, não esconde que gostaria de poder contar com o capitão dos red devils, de 31 anos."Penso que Wayne Rooney ainda joga a grande nível e que fez uma boa escolha ao ficar no Manchester United e na Premier League este inverno. Ele ainda tem pela frente dois ou três anos a jogar ao mais alto nível. Não sei o que contecerá no final da época. Mas a minha opinião é que ele é um jogador que pode tornar o Everton mais forte do que é neste momento", salientou o técnico holandês em declarações à Sky Sports.