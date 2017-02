Continuar a ler

O jogador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, disse ter recebido várias propostas para jogar "três meses num clube, ou seis meses noutro", mas reconheceu que esse não é o seu objetivo atual."Ainda não decidi se vou fazer um jogo de despedida, ou se vou jogar três meses num clube e depois deixar o futebol, mas acho que o mais provável é mesmo fazer um jogo de despedida", disse, acrescentando: "Dentro de pouco tempo vou tomar uma decisão".Ronaldinho Gaúcho admitiu que está a ponderar organizar um encontro de despedida em cada uma das equipas nas quais alinhou.O jogador brasileiro chegou ao Paris SG na época 2001/2002, proveniente do Grémio, passando depois pelo Barcelona, pelo AC Milan. Regressou depois ao Brasil, para jogar no Flamengo, no Atlético Mineiro e no Fluminense, o último clube que representou. Em 2015, Ronaldinho Gaucho, eleito em 2005 o melhor jogador do Mundo pela FIFA, passou ainda pelo Querétaro, do México.