A cerimónia de assinatura do acordo entre as duas partes será realizada esta sexta-feira, às 17h15 locais (menos uma hora em Portugal continental), no Camp Nou, e terá a presença de Ronaldinho, que jogou pelos atuais campeões espanhóis entre 2003 e 2008, e do presidente Josep Maria Bartomeu.



Refira-se que a parceria incluirá as academias de futebol do Ronaldinho, através da FCBEscola. "O jogador também participará de inaugurações e encerramentos de algumas escolas, além de fazer parte em atividades nas quais oferecerá a sua experiência nas jornadas formativas. Ronaldinho também participará nas atividades da Fundação do FC Barcelona relacionadas com a UNICEF. O projeto Masia 360 será outra iniciativa do clube, no qual o ex-jogador do Barça estará presente e participará na formação e coaching dos desportistas inscritos", acrescentou o clube.

Nas últimas semanas não têm faltado notícias sobre clubes interessados em contar com o contributo de Ronaldinho Gaúcho no relvado, mas o brasileiro, de 36 anos, poderá estar muito perto de confirmar o fim da carreira. Principalmente depois do Barcelona ter anunciado esta quinta-feira que o craque será o novo embaixador do clube, passando a representar os catalães "nos próximos anos"."Além disso, Ronaldinho também fará parte do projeto Legends, uma equipa de ex-jogadores culés que, através de partidas ao redor do Mundo, contribuirá no trabalho de globalização da marca Barça e dos seus valores. Também participará em sessões de treino e atos institucionais, entre outros eventos organizados pelo clube", acrescentou o Barcelona através de uma nota publicada no respetivo site oficial.